ABEMAは毎週水曜日午後10時からオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）を無料放送中。25日には、第3話を放送した。【動画】カリスマホスト“軍神”・心湊一希に直撃！山本裕典のマインドの変化に感動！？同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、