バドミントンの志田千陽選手が26日、自身のInstagramを更新し退社する再春館製薬所チームでの送別会の様子をアップしました。「再春館製薬所の社長含め、チームのみんなが送別会を企画してくださり、最後に楽しい時間を過ごすことができました」と似顔絵入りの大きなホールケーキ2つを前に笑顔の写真に写った志田選手。12日に、約10年間にわたって所属してきた再春館製薬所を2026年3月31日をもって退団することを発表。理由に新ペ