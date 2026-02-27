お笑いトリオ・3時のヒロインのかなでが、26日放送深夜のテレビ朝日系バラエティー『私が愛した地獄』（毎週木曜深2：36）に出演。同期芸人との”関係”を告白した。【写真】「天童よしみ似？」振袖姿に反響が集まった3時のヒロイン・かなで番組では、かなでと清水あいり、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃがラブホテルでトークを展開。かなでは自身を「歩く性欲」とユーモアを交えて語った。「テレビに出始めた頃は本当