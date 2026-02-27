岡山支部の山口達也（39）とボートレース児島のPR隊が27日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、「G1キングカップ開設73周年記念競走」（3月2〜7日）の開催をアピールした。昨年の住之江グランプリ出場組が8人参戦するなど、今回のテーマ「王者君臨」にふさわしい豪華メンバーが集結した。初日（2日）と2日目（3日）のダブルドリーム戦で、初日「キングドリーム」（12R）には地元エースで同競走初制覇を狙う茅原悠紀、松井繁