稽古する義ノ富士＝大阪市東成区大相撲の伊勢ケ浜部屋が27日、大阪市東成区の同部屋で春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）に向けた稽古を公開し、西前頭筆頭の義ノ富士が20番で11勝9敗と精力的に汗を流した。兄弟子の熱海富士の新小結昇進に刺激を受け「大関、横綱になりたいと言っても、三役に上がらないとなることはできない。まずは三役に」と気合を入れた。元学生横綱で24歳のホープは、前に出る馬力を徹底的に