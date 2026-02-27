ミラノ・コルティナ五輪女子フィギュア銅メダルの中井亜美（１７）が２７日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に生出演。同五輪のエキシビションで話題となったうつぶせになりながら足をばたばたさせるキュートポーズについて言及した。同ポーズは振り付け師とアイデアを出し合う中で決まったそうで「冷たいですし、ちょっと痛いです」と明かした。同演技を披露した際にはネット上で「腹ばいになって足バタバタ・・・萌える」、「可愛