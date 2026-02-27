盗んだトラックを無免許で運転し、当て逃げを繰り返したとみられるアメリカ国籍の男が逮捕されました。モリナーリ・アーサー・パーカー容疑者（41）は2月14日、東京・江戸川区の路上でトラックを無免許で運転しバイクに衝突して運転手の男性（30代）にけがをさせ逃走した疑いが持たれています。モリナーリ容疑者は、都内でほかにも逆走などをしながら運転し当て逃げなど、7件の事故を起こしたとみられています。モリナーリ容疑者は