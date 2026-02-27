エスビー食品は2月20日開催の取締役会で、大久陽子執行役員開発生産グループ中央研究所長が代表取締役社長CEOに、山粼崇弘取締役執行役員財経管理室長兼法務・ガバナンス室担当が代表取締役CFOに就任する人事を決めた。池村和也代表取締役社長は顧問に就く。6月下旬開催予定の定時株主総会とその後の取締役会で正式に決定する。社長CEOに就任する大久氏は1970年8月20日生まれの55歳。静岡県出身。93年3月に北海道大学水