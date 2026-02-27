Mizkanは3月1日から「金のつぶ ごま油香る韓国海苔たれ納豆3P」の販売エリアを全国（北海道・九州・沖縄を除く）へ拡大する。2025年9月から中部・関西（一部地域を除く）で発売したところ、想定を上回る支持を獲得し、販売エリア拡大の要望も多数寄せられたことから、一部地域を除く全国での販売を決定。「ごま油香る韓国海苔たれ納豆3P」は、韓国海苔の風味を生かしたたれが付いた納豆。韓国産の海苔の風味と納豆の旨みが一