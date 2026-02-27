マンチェスター・ユナイテッドが、ビジャレアルに所属するセネガル代表MFパプ・ゲイェ（27）の獲得に興味を持っているようだ。フランス『Foot Mercato』が伝えた。フランス生まれのゲイェはル・アーヴルでプロキャリアをスタートさせると、複数クラブを経て、2024年夏にマルセイユからビジャレアルへ移籍。強靭なフィジカルを生かした対人守備の強さや、豊富な運動量を武器に今季のラ・リーガここまで19試合に出場して3ゴールを記