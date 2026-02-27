サムスン電子が発表した「Galaxy S26」シリーズには、Android OSの新しいAI関連機能が搭載される。 具体的には、「Galaxy S26」シリーズのサイドボタンを長押しすると、「Gemini」との連携により、ライドシェアアプリを使って「家まで帰宅するためのライドシェアを配車」や、フードデリバリーアプリで「前回の食事と同じ内容で再注文」などが簡単に行える。この機能はベータ版として提供さ