消費税の減税や給付付き税額控除について議論する「社会保障国民会議」をめぐり、自民党の小野寺税調会長はきょう、来週にも実務者による意見交換の場を設ける考えを示しました。きのう「社会保障国民会議」の初会合がおこなわれたことを受け、自民党の税制調査会はきょう午後、幹部会合を開き、国民会議に出席した小野寺税調会長が詳細を報告しました。会合後、小野寺氏は、来週中にも具体的な制度設計を議論する実務者会議に出席