季節性インフルエンザの1つの医療機関あたりの全国の患者数は、「34.54人」でした。前の週に続き減少しましたが、依然として警報レベルの高い水準になっています。【映像】インフル患者数 2週連続の減少も「警報レベル」厚生労働省によりますと、22日までの1週間に全国で報告されたインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり「34.54人」でした。前の週は「41.44人」で、2週連続の減少となりましたが依然として警報レベルの