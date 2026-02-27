２０２６ワールド・ベースボール・クラシック東京プール広報事務局は２７日、３月５日に開幕するＷＢＣの１次ラウンドで３月８日に行われる侍ジャパン・オーストラリア戦（東京Ｄ）を天皇陛下が観戦すると発表した。野球の天覧試合としては、１９５９年６月２５日の巨人・阪神戦（後楽園）や１９６６年１１月６日の日米野球、全日本選抜・ドジャース戦（後楽園）などがある。巨人・阪神戦は巨人・長嶋茂雄内野手が、阪神・村山