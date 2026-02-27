気象台は、午後3時39分に、なだれ注意報を旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町などに発表（雪崩注意報） 27日15:39時点上川地方