秋篠宮ご夫妻の長男悠仁さまは、訪問先の京都市内で能の装束などを製造する工房をご覧になりました。【映像】能装束の工房を視察する悠仁さま（実際の様子）一泊二日の日程で京都市を訪問している悠仁さまは、けさ、能装束を製造する「佐々木能衣装」を視察されました。悠仁さまは、去年9月の成年式で装束を着たことをきっかけに伝統的な技術を守り続けている織物の製造元に関心を寄せられたということです。悠仁さまは説