2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が27日までに自身のインスタグラムを更新。解説で現地入りしていたミラノ・コルティナ冬季五輪の舞台裏動画を公開し、注目を集めている。「Nana’sdailylife」と書き出し、「遠征あるある。遠征中欠かさず続けた事。それ手洗い！！海外、特にヨーロッパは洗濯機がないホテルが多いです！なので毎日