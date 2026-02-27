２７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比９６円８８銭（０・１６％）高の５万８８５０円２７銭だった。３日連続で最高値を更新した。堅調な企業業績への期待などから、東証プライム銘柄の約９割が値上がりする全面高の展開となった。一方、前日の米株式市場で、半導体大手エヌビディア株が大きく下落したことを受け、日経平均に大きく影響する人工知能（ＡＩ）・半導体関連銘柄が下落した。日経平均