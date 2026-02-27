◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン-中日(27日、バンテリンドーム)野球日本代表・侍ジャパンは27日から中日との壮行試合を実施。26日に行われた前日練習から大谷翔平選手ら一部メジャー組もチームに合流しました。宮崎キャンプからチームに合流している菊池雄星投手は、27日の15時過ぎに大谷選手と並んで球場入り。菊池投手はその後、開場前の客席スタンドに姿を現し、階段なども利用しながら時間をかけてジョギングを行