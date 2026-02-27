ASUS JAPANは2月26日、インテリアに調和するモダンなデザインのケースを採用したデスクトップPC「ASUS V500 Mini Tower」2製品7モデルと、タワー型コンパクトデスクトップPC「ASUS V500 SFF」1製品5モデルを発表した。順次発売を開始する。ASUS、モダンなデザインと静かな動作が特徴のデスクトップPC「ASUS V500 Mini Tower」「ASUS V500 SFF」最新プロセッサの搭載で高い性能を備えながら、モダンな外観のケースを採用したことで