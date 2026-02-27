新世代J-POPボーイズグループaoen（アオエン）が3月18日にリリースするaoen 2nd Single『秒で落ちた』の発売を記念して、遊園地「よみうりランド」にて、3月13日から4月5日までの期間限定企画「aoen×よみうりランド」が開催されることが決定した。本企画は、aoenのビジュアルが園内の様々な空間を彩る期間限定イベントだ。【写真】aoen、先輩・＆TEAMとグループショット期間中は、ここでしか聞けないメンバーの録り下ろしボイスと