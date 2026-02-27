【PLAMATEA 如月ハニー】 11月 発売予定 価格：11,000円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA 如月ハニー」を11月に発売する。価格は11,000円。 ダイナミック企画×ホビージャパン×グッドスマイルカンパニーの合同企画『キューティーハニーNova』より、アイドルを目指す「如月ハニー」と執事ロボセバス