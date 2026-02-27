人気2位高菜明太303円 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。岡山からは味わい豊かな「おにぎり」を紹介します。 岡山市北区の「山田村」は1952年に創業のお米屋さんが営むおにぎりの専門店です。 （山田村 ブランチ岡山北長瀬店／難波 店長）「温かいおにぎりはもちろんおいしいんですけど、冷めてもおいしいというのを目指して作っている感じですかね」 店内で作る「おにぎり」は常に20種