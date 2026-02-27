2月23日、高知県室戸市で釣りに行くと言って出かけたまま、行方が分からなかくなっていた男性が、漁港の沖合で遺体で発見されました。遺体が発見されたのは、室戸市吉良川町の無職・村田裕也さん（36歳）です。警察によりますと、村田さんは2月23日、家族に「釣りに行く」と言って出かけたまま戻らず、村田さんが乗っていた車が室戸岬町の明星来影寺近くの駐車場で発見され、近くの磯場からは村田さんが使っていたリュックサックや