２６日、黒竜江省の綏芬河駅南ヤードで車両の解結とコンテナ積み替えを待つ列車。（ドローンから、綏芬河＝新華社配信／曲芸偉）【新華社北京2月27日】中国と欧州を結ぶ国際貨物定期列車「中欧班列」東ルートの今年の運行本数が26日までに前年同期比48.4％増の1034本に上り、前年より26日早く千本を突破した。貨物輸送量は43.2％増の10万5170TEU（標準コンテナ換算）となった。中国鉄路ハルビン局集団が明らかにした。同ルート