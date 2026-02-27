SHIROのフレグランスシリーズから、この春だけの数量限定の香り「ホワイトマーガレット」が登場します。爽やかなフルーツの明るさと透明感のあるフローラル、ムスクやウッドの温もりが重なる“シトラスグリーンフローラル”の香りは、日常にそっと寄り添うやさしい存在。2026年3月12日(木)よりSHIROオンラインストアおよび全国直営店舗にて発売され、新しい季節の始まりを心地よく彩ります