NHKは、海外ドラマ『ゴーストライター』（全13回）を2026年4月5日午後5：25からEテレで放送開始すると発表した。新たに収録したNHK吹き替え版での地上波初放送となる。不思議なメッセージを送る存在と少年たちの謎解きを描くミステリー作品だ。【写真】場面カットを公開！本作は1990年代に放送された名作ドラマのリブート版として2019年に制作された。20年のデイタイム・エミー賞受賞作で、原題は『Ghostwriter』。制作はカナ