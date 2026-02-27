いすゞ自動車は27日、山口真宏取締役専務執行役員（63）が4月1日付で社長CEO（最高経営責任者）に昇格する人事を発表した。社長交代は3年ぶり。南真介社長（66）は副会長に就く。トランプ米政権の高関税政策など経営環境が激変する中、新体制で成長を目指す。片山正則会長CEO（71）は代表権のない会長となる。山口氏は現在、経営戦略策定の責任者を務めている。山口真宏氏（やまぐち・なおひろ）早大卒。86年いすゞ自動車