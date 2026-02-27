お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が26日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。一番緊張する先輩を明かした。今月はザ・マミィの酒井貴士をマンスリーアシスタントに迎え、この日はヨネダ2000、デニス、グラビアアイドルでタレントの林ゆめがゲストで出演した。デニスの植野行雄がジュニアについて憧れが強いことから「一番緊張する」と告白。その流れでジュニアは「そういう