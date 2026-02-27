東京証券取引所27日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が4日続伸した。終値は前日比96円88銭高の5万8850円27銭となり、連日で最高値を更新した。このところの上昇をけん引してきた半導体関連銘柄に代わり、出遅れ感のあった内需銘柄に買い注文が入った。東証株価指数（TOPIX）は58.34ポイント高の3938.68。取引時間中と終値の最高値を更新した。出来高は31億818万株だった。堅調な企業業績に対して割安感のある銘柄が