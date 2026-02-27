元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が27日までに更新された関西テレビの競馬YouTubeチャンネル「カンテレ競馬【公式】」の番組「楽屋馬なし」にゲスト出演。AKB総選挙での衝撃事実を告白した。MCの麒麟・川島明が「ゆきりん的にはAKB総選挙はどういう順位だったの？」と切り出した。柏木は「最初は9位、次は8位。3回目の選挙で3位になった。そこからはキープするようになった」と返答した。そして「私は”神セブン“と言われ