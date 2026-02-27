３月３日の桃の節句を前に、札幌市北区の「硝子（がらす）工房ＧＬＯＷ」で、ガラス製のひな人形作りがピークを迎えている。１３００度の炉で溶かしたガラスを鉄のパイプで巻き取り、ハサミと洋箸で形を整え、冠や髪飾り、扇を載せて完成する。高さ約１０〜１３センチで種類は豊富。小さなスペースでも飾れるため人気があるという。同工房のガラス作家・水木一成さん（４５）は「光の具合で見え方が変わるのを楽しんでほしい