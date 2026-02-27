フリーアナウンサーの中村仁美（４６）が２７日、都内で、初書籍「妻脳ｖｓ．夫脳年上夫のあるある観察記」（光文社）の刊行記念イベントを行った。２０１１年３月にお笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹（５８）と結婚し、まもなく１５周年。笑いあり怒りありの結婚生活を赤裸々に語った。夫の生態をまとめた本を発売し、「若いアナウンサーならフォトエッセーを出すけど、夫の奇行を集めた本を出すなんてビックリ」と感激。