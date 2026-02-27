香港の裁判所は、アメリカで民主活動を行う娘の保険契約を香港に住む父親が解約しようとしたのは国家安全維持条例違反にあたるとして、父親に実刑判決を言い渡した。香港の民主活動家でアメリカを拠点にする郭鳳儀氏は、「外国勢力と結託し、国家の安全を脅かした」などとして香港当局から指名手配されている。香港の裁判所は郭氏の父親（68歳）が娘の保険を解約しようとしたことが逃亡者の資産処理を助けるもので、国家安全維持条