「最近、コーヒーが飲めなくなったの」「少し痩せた気がする」…。【漫画】50歳が目前の友人が「もうすぐ死ぬかも」と言い出した、その理由49歳の同級生Hさんが、深刻な表情で語り出したとき、思わず身構えました。重い病気の告白かと思ったのです。しかしHさんの結論は、医師の診断とは全く別のところにありました。「たぶん私、もうすぐ死ぬと思う」。そう断言する彼女の話は、どこか現実からずれていました。50代を目前に控え、