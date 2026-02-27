中国民用航空局は2月26日、2025年の全国民間空港運航統計公報を発表しました。中国の民間空港の三大運航指標は2025年、再び過去最高を更新し、年間旅客取扱量は前年比4．8％増の延べ15億2904万6000人に達し、貨物取扱量は同9．0％増の2186万4000トン、航空機の離着陸便数は同0．4％増の延べ1244万8000回に上ったとのことです。公報によると、2025年末時点で中国国内で認可された空港は計270カ所に達し、うち定期便を運航する空港は