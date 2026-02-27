4人乗りの新車が「約145万円」で手に入る！スズキは2025年12月15日、軽ハイトワゴン「ワゴンR」を一部仕様変更し、同日より発売しました。デザインの刷新と安全性能の強化が図られています。【画像】超カッコいい！ これが「約145万円」で買えるスズキの新「軽ワゴン」です！ 画像で見る（30枚以上）ワゴンRは、1993年に“軽ハイトワゴン”というジャンルを切り拓いたパイオニアです。現行モデルは2017年2月に登場した6代