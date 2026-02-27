こんなにも多くの人が彼の帰還を待っていた。平井 堅のデビュー30周年を記念する『Ken’s Bar』スペシャルツアー『Ken Hirai 30th Anniversary Ken's Bar Special !! 2025 - 2026』のセミファイナル。国立代々木競技場第一体育館は、その歌声を長年愛してきた大人の観客で埋まった。「まもなく“開店”します」――ユニークな場内アナウンス、1ドリンク付きとコースターの配布、アリ