ギタリスト／コンポーザーのマッテオ・マンクーゾが、初の来日公演をビルボードライブ大阪と東京にて5月に開催する。 （関連：ELLEGARDEN×MONGOL800の対バンから浮かぶ熱いドラマONE OK ROCK×UVERworld、Suchmos×藤井 風…注目公演続く） イタリア シチリア島パレルモ出身のマッテオは、10歳でギターを始め、エレクトリックギターでフィンガースタイルを貫く独自の奏法を確