「セブンイレブン」と韓国発のキャラクター“エスターバニー”のコラボ商品が、3月3日（火）から、全国の「セブンイレブン」店舗で順次発売される。【写真】チョコを割って食べる新感覚ティラミスも！コラボ商品一覧■描き下ろしパケ商品やグッズが登場今回、ピンクを基調としたコラボパッケージで登場するのは全8品。スプーンでチョコを割りながら食べる「パキっとティラミスいちご」や、いちごクリームをリボンに見立て