Jリーグは今夏から始まる2026-27シーズンを前に、現在は約半年間の「Jリーグ百年構想リーグ」を開催している。『サッカーダイジェスト』ではこの特別大会に向けて、Jリーグ全60クラブの情報が満載の『2026 J１＆J２＆J３百年構想リーグ選手名鑑』を刊行した。この名鑑作成に際し、各クラブの協力のもと、選手たちへ様々なアンケートを実施した。本稿では、その中から「好きな海外の選手」の回答を集計（J１とJ２のみ）し、トッ