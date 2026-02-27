日本女子代表が、３月１日にオーストラリアで開幕する女子アジアカップで王座奪還を目ざす。2014年、18年に優勝し、連覇を果たした日本だが、前回の22年大会では準決勝で中国にPK戦の末に敗れており、今大会は雪辱を期す戦いとなる。海外の大手スポーツメディア『ESPN』は、なでしこジャパンを取り上げた記事で、「改めて、彼女らは才能に溢れている」とし、戦力の充実ぶりを評価した。４年前からの最大の変化は、海外でプレ