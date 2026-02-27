学歴詐称疑惑が指摘され公職選挙法違反などの疑いで刑事告発されている静岡県伊東市の田久保真紀前市長の東洋大学在学中の取得単位が卒業に必要な単位の半分未満だったことがわかりました。 田久保前市長を巡っては、初当選した市長選の際に虚偽の経歴を報道各社に伝えたほか、市議会の百条委員会で卒業証書とされる書類の提出を拒否したとして、公職選挙法違反や地方自治法違反などの疑いで刑事告発されています。 田久保前市長