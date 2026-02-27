2026年2月27日（金）8:30発表日本東京都区部消費者物価指数2026年2月分速報 【1】結果：東京コアCPIはガソリン暫定税率廃止が影響し、前年同月比1.8％上昇となり伸びが減速 2026年2月の東京都区部消費者物価指数（以下、東京CPI）は、ヘッドラインの総合指数が前年同月比1.6％上昇と、前回1月の同1.5％から伸びが加速しました。0.1％ポイントの上昇で、概ね横ばい圏での動きです。 コア指標である生鮮食品を除く総合指数は、