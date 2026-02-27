ブルペンで投げ込むロッテ・益田＝都城ロッテの益田が着実に仕上げている。27日は宮崎県都城市で、ブルペンで熱のこもった投球。実戦初登板は例年は3月以降だというが、今季は23日のオープン戦で既に迎えた。守護神奪還に向け、競争に身を置く立場で「毎年そう思っていた。別に変わりはない」と気合十分だ。通算250セーブまで残り二つ。昨季はプロ14年目で最少の22試合の登板で5セーブと、不本意な時間を過ごした。巻き返しへ