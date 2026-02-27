大相撲の伊勢ケ浜部屋が27日、大阪市東成区の同部屋で春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）に向けた稽古を公開した。脊髄損傷の大ケガから復帰し関取復帰を目指す東幕下4枚目の炎鵬（31＝伊勢ケ浜部屋）は基礎運動などで調整。「この1週間で、やれることをやるだけ。一日一日大切に過ごしていきたい」と話した。初場所の6番相撲で栃丸との全勝対決を制したが、左足を負傷。「骨折です。足首の外側と内側」と明かし