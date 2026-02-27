東京マラソンは３月１日、東京都庁〜東京駅前行幸通りの４２・１９５キロで開かれる。２７日は都内でファンミーティングが行われ、男子は昨年１２月のバレンシアマラソンで２時間４分５５秒の日本記録を樹立した大迫傑（リーニン）、前日本記録保持者の鈴木健吾（横浜市陸協）ら、女子は今大会が引退レースとなる細田あい（エディオン）らが登壇した。男子は新旧日本記録保持者対決となる。大迫は「バレンシアマラソンから２週