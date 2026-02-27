自民党・高市早苗首相が2026年2月26日の参院本会議で、奨学金返済額の一定割合を所得控除する「奨学金返済減税」を巡る課題の一例として、必要のない奨学金を借りる「モラルハザード」が起こる可能性があると発言した。この内容に対し、中道改革連合の泉健太衆院議員が翌27日、「この総理答弁、ひどいな...」とXで批判している。泉健太氏「普通は借りすぎることなんてしない」高市氏の発言は、立憲民主党・斎藤嘉隆参院議員の質問