河津桜提供：倉敷市 岡山県倉敷市の倉敷川沿いの河津桜「千本桜」が、3月に見頃を迎えます。 倉敷川に架かる入船橋（倉敷市中央）から粒榮橋（倉敷市有城）までの約4ｋmの区間に約1000本の河津桜が植樹されている「千本桜」は、春の訪れを一足早く楽しめるスポットです。 倉敷市によりますと、2026年は2月中頃から開花し、3月上旬から中旬にかけてが見頃になるということです。 倉敷市では、周辺道路の混雑が予想され