2025年は「バラプラセンタ」、「ふかひれコラーゲン」をはじめ、当社商品が予想以上に世界に広まり、多くの方々にご愛顧いただいていることを心から実感した年でした。最近はロシア、ウクライナ、UAEから直接会社にお買い求めに来て下さる方が増え、SDGｓの背景もあって、植物性プラセンタが世界中から注目されている手応えを感じます。実務の全てを担う妻（生物資源学博士・地映子）を支え、更に世界に拡大していく方針です